Sequência de 'The Hobbit' destrona lançamentos nas bilheterias dos EUA

O filme superou estreias como "The Wolf of Wall Street" e "The Secret Life of Walter Mitty".

O filme animado de Walt Disney "Frozen" ficou em segundo lugar com vendas de entradas de 28,8 milhões de dólares em seu terceiro fim de semana nos cinemas, a frente da comédia "Anchorman 2: The Legend Continues", de Will Ferrell, que obteve 20,2 milhões de dólares.

"American Hustle", que reuniu o diretor David O. Russel com suas estrelas Bradley Cooper e Jennifer Lawrence, ficou em quarto lugar, com 19,6 milhões de dólares em vendas, segundo estimativas de estúdios.

A última produção do diretor Martin Scorsese, "The Wolf of Wall Street", ficou em quinto lugar, com 18,5 milhões de dólares após ter chegado ao segundo lugar no Natal, segundo estimativas da empresa da indústria de cinema Rentrak.

(Por Ronald Grover e Andrea Burzynski)