'Seqüência de 'Sex and the City' está em negociação', diz atriz

Um dia após a atriz Kim Cattrall, a Samantha de Sex and the City, confirmar em um programa da TV britânica que está tudo pronto para uma seqüência da série nas telonas, Sarah Jessica Parker, intérprete de Carrie, disse que é preciso esperar. Segundo a revista People, Sarah declarou que as negociações ainda não foram fechadas. Veja também: Entrevista com Kim Cattral, a Samantha de 'Sex' "Eu estou feliz em saber que Kim está animada, mas os acordos ainda não foram feitos", disse Sarah em um comunicado para o Access Hollywood nesta sexta-feira, 7. A atriz insistiu que a afirmação de Kim foi um pouco prematura. No programa The Paul O'Grady Show, a apresentadora Mel B, ex-Spice Girl, questiona Kim no final da entrevista se haverá uma seqüência do filme, que foi sucesso de bilheteria. Sem hesitar, a atriz confirma: "Sim, haverá". 'Sex: o filme' Mais de quatro anos separam o último episódio da série do longa que agora chega às telas. Foram seis temporadas, vencedoras de oito Globos de Ouro e outros 35 prêmios. O filme, dirigido por Michael Patrick King, que comandou a série, começa onde esta terminou. Um breve flashback situa o espectador ao que aconteceu com o quarteto com o fim da série: Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) continua namorando Mr. Big (Chris Noth), vivendo de escrever sobre moda. Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) divide sua vida entre a carreira, o marido e o filho no subúrbio de Nova York. Charlotte York (Kristin Davis) continua feliz no casamento, após a adoção de uma garotinha chinesa, agora com quatro anos. E Samantha Jones (Kim Cattrall) se mudou para Los Angeles, onde agencia a carreira do namorado. O roteiro do filme gira em torno do casamento de Carrie e Mr. Big. E apesar de serem felizes apenas namorando, a decisão de se unirem oficialmente transformará a relação em algo insuportável e complexo. O casamento envolverá também a saída de Carrie de seu famoso apartamento em Manhattan, motivo que a faz contratar uma ajudante com a missão de empacotar as centenas de roupas, chapéus e sapatos que a moça amontoou em seu cubículo durante os anos da série. A ajudante é interpretada por Jennifer Hudson, vencedora do Oscar de melhor atriz coadjuvante por Dreamgirls, em 2006.