Sequência de 'Salt', com Angelina Jolie, está sendo produzida, diz site

A continuação de Salt, estrelado por Angelina Jolie, começou a ser produzida. O roteirista do primeiro longa já estaria escrevendo o script para o novo filme, de acordo com o Deadline.com.

Segundo o site de entretenimento, Jolie considera reviver a personagem principal da trama, a agente da CIA Evelyn Salt. A atriz entra em cartaz em breve na voz de uma das personagens de Kung Fu Panda 2.

Já o diretor do original, o australiano Phillip Noyce (O Colecionador de Ossos, 1999), declarou que não participaria de uma possível sequência, em entrevista ao site Moviehole no final do ano passado. "Aqueles três cortes alternativos do filme para Blu-Ray representam tudo o que eu tenho para oferecer à Evelyn Salt", disse o cineasta. Ele disse ainda que uma sequência deste filme deve ser dirigida por alguém com uma ideia totalmente fresca e que, se for assim, Salt pode ser tornar uma "totalmente divertida e complexa série".

Ainda não há nenhuma informação oficial sobre o assunto.

Salt foi lançado em julho de 2010 e arrecadou cerca de US$ 300 milhões nas bilheterias mundiais. Veja o trailer:

