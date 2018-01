Sequência de 'Jumanji' terá Jack Black no elenco principal

BARCELONA - O ator norte-americano Jack Black teve uma responsabilidade e tanto como comediante ao protagonizar seu novo projeto, Jumanji: Bem-Vindo À Selva, uma continuação repleta de astros da comédia bem-sucedida de 1995 estrelada pelo falecido Robin Williams.

Black disse que só assistiu a produção original depois de ser escalado para a sequência. Ele descreveu Williams como um "gênio" que estava "no auge de seus poderes" no filme.

No primeiro Jumanji, Williams interpreta um homem que foge de um cativeiro dentro de um jogo de tabuleiro sobre uma floresta mágica. O novo filme inverte a premissa, e os protagonistas viajam para dentro do mundo fantástico do jogo.

"Neste na verdade nós viajamos com os personagens para dentro da floresta, e é lindo e traiçoeiro e empolgante", contou Black à Reuters.

Outra mudança em relação ao original é que, se naquele o personagem de Williams entra no jogo como criança e emerge como adulto, neste os personagens crianças se tornam adultos ao serem atraídos para o jogo.

Black e o colega de elenco Nick Jonas foram divulgar a novidade no Cine Europe 2017, uma convenção anual de cinema realizada em Barcelona.

Além dos dois, o filme conta com o musculoso Dwanye The Rock Johnson e com o comediante Kevin Hart. Jumanji: Bem-Vindo À Selva estreia nos cinemas em dezembro.