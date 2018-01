Sequência de 'Jumanji', clássico dos anos 1990, ganha 1º trailer

Jumanji: Bem-vindo à Selva ganhou nesta quinta-feira, 29, seu primeiro trailer. O filme tem estreia prevista para janeiro de 2018 no Brasil. O vídeo apresenta o grupo formado por Spencer, Bethany, Fridge e Martha, que acabam presos em um jogo de videogame na floresta e se transformam em Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan.

O primeiro Jumanji chegou às telonas em 1995 e foi estrelado por Robin Williams. O longa arrecadou ao todo US$ 262 milhões em bilheteria. Robin Williams interpretou um homem que foge de um cativeiro dentro de um jogo de tabuleiro sobre uma floresta mágica. O novo filme inverte tal ideia e os protagonistas viajam para dentro do mundo fantástico do jogo.

Outra mudança em relação ao original é que o personagem de Williams entra no jogo como criança e emerge como adulto. Nesta versão, entretanto, os personagens crianças se tornam adultos ao serem atraídos para esse universo.