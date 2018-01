Sequência de 'It: A Coisa' chegará aos cinemas em setembro de 2019

It: A Coisa, o filme de terror inspirado no romance do escritor Stephen King, terá uma continuação que chegará às salas de cinema em setembro de 2019, informou nesta segunda-feira, 25, o estúdio Warner Bros. em comunicado.

O diretor argentino Andrés Muschietti fez história com a bilheteria de estreia da produção nos Estados Unidos, onde alcançou US$ 123,1 milhões, a melhor já registrada para um filme de terror.

Desde então, It se transformou no filme de maior arrecadação na história dentro do gênero.

O Exorcista arrecadou em 1973 um total de US$ 233 milhões nos EUA, para um total de US$ 441,3 milhões globalmente.

O filme de Muschietti atualmente acumula US$ 266,1 milhões nos EUA, para um total de US$ 478,1 milhões no mundo todo.

Com um orçamento de US$ 35 milhões, It conta como um grupo de crianças enfrenta a ameaça de Pennywise, um sinistro palhaço com um terrível histórico de violência e assassinatos, cuja presença afeta a pequena cidade de Derry.

Bill Skarsgard, Finn Wolfhard, Jaeden Lieberher e Sophia Lillis são os protagonistas da produção.

A continuação girará em torno desses mesmos personagens, já como adultos.

Gary Dauberman será o encarregado de escrever o roteiro da continuação. Por enquanto não há confirmação se Muschietti estará de novo por trás das câmeras.