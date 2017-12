Seqüência de <i>Nárnia</i> será rodada na Nova Zelândia As filmagens de O Príncipe Caspian, a segunda parte de As Crônicas de Nárnia: o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, começarão em fevereiro de 2007 na Nova Zelândia, de acordo com o site do projeto. A página na web informa também que o diretor da seqüência será o mesmo do primeiro filme, o neozelandês Andrew Adamson, que confirmou ao site que O Príncipe Caspian será protagonizado pelo mesmo quarteto de atores adolescentes britânicos do primeiro filme da série. "Se não o fizermos agora (o longa), não o faremos nunca, porque eles serão muito velhos", disse Adamson, referindo-se aos quatro atores, que têm entre 10 e 18 anos. Após as filmagens na Nova Zelândia, a equipe passará quatro meses em Praga produzindo O Príncipe Caspian. Na segunda parte da série, os quatro irmãos combatem o mal para colocar no trono de Nárnia o príncipe Caspian, herdeiro legítimo. A estréia mundial do filme, baseado na série de livros do britânico C.S.Lewis, está prevista para meados de 2008.