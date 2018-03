Seqüência de 'Hellboy' arrasa em sua estréia nos EUA

O filme Hellboy 2 - O Exército Dourado, do diretor mexicano Guillermo del Toro, estreou nos cinemas dos Estados Unidos como o filme mais visto no fim de semana, arrecadando cerca de US$ 35,9 milhões (cerca de R$ 57,3 milhões), segundo as estimativas dos estúdios. A seqüência, cuja produção custou aproximadamente US$ 80 milhões, disputa agora as bilheterias dos EUA com os últimos filmes de Will Smith, Angelina Jolie, a animação Wall-E e Batman - O Cavaleiro das Trevas. A boa estréia de Hellboy relegou a Hancock, o herói interpretado por Will Smith, ao segundo posto dos filmes de maior bilheteira deste fim de semana, com arrecadação de US$ 33 milhões. No entanto, desde a sua estréia, Hancock já arrecadou US$ 165 milhões nos EUA. Na terceira colocação, ficou Viagem ao centro da Terra, filme todo feito 3D, que conta com Brendan Fraser como protagonista, com US$ 20,6 milhões. Eddie Murphy teve um fim de semana ruim com sua comédia O Grande Dave, já que o filme arrecadou apenas US$ 5,3 milhões, uma decepção, segundo a distribuidora.