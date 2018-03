Sequência de 'Exterminador do Futuro' domina bilheterias britânicas LONDRES (Reuters Life!) - "O Exterminador do Futuro - A Salvação", com Christian Bale como líder da resistência contra os ciborgues, liderou as bilheterias britânicas no fim de semana, vendendo 6,94 milhões de libras (11 milhões de dólares) em ingressos, informou a Sony Pictures Releasing nesta segunda-feira.