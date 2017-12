Sequência de 'Blade Runner' é um projeto insano, diz diretor Villeneuve

VENEZA - O diretor canadense Denis Villeneuve diz que fazer a sequência de Blade Runner, cultuado filme de 1982 no qual Harrison Ford caça humanoides, é "um projeto insano", mas que está em andamento mesmo assim.

Enchendo de elogios o ator Ryan Gosling, integrante do elenco, Villeneuve se abriu sobre o filme ainda sem nome, que deve ser lançado no ano que vem, durante a divulgação do suspense de ficção científica A Chegada no Festival Internacional de Cinema de Veneza.

"Não posso dizer nada... é um projeto insano que está indo em frente... estamos no meio da filmagem neste momento, e Ryan Gosling é fantástico", disse Villeneuve à Reuters.

"Para mim é um encontro artístico enorme, enorme, enorme... jamais me senti tão inspirado por um ator... ele está fazendo algo realmente especial diante da câmera neste momento".

Os produtores disseram que a aventura acontece décadas após o filme original, mas pouco se sabe sobre o projeto. O elenco inclui Ford, o ator Jared Leto, vencedor de um Oscar, e a atriz Robin Wright, da série House of Cards.