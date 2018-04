Separações têm algo de interessante, diz Scarlett Johansson

A atriz americana Scarlett Johansson, considerada uma das mulheres mais bonitas e atraentes do mundo, confessou, em entrevista exclusiva à revista alemã Für Sie, que os términos de relacionamento têm um ponto interessante.

"O final de uma relação significa também o princípio de algo novo, ou pelo menos a oportunidade de começar outra relação e, assim, evitar os erros que fizeram as coisas darem errado da última vez", declarou a Scarlett, de 24 anos.

A atriz, que nasceu em Nova York e também é cantora, disse ainda que sempre tenta ver as separações a partir desse ponto de vista. Em seu segundo disco, intitulado "Break Up", a Scarlett trabalhou com o cantor de folk Pete Yorn para conseguir um álbum íntimo, no qual ambos quiseram aprofundar os términos de relacionamento. No entanto, a atriz admitiu já ter vivido suficientes rompimentos e sabe que eles sempre são difíceis e dramáticos.

Casada há um ano com o ator canadense Ryan Reynolds, Johansson começou a trabalhar no mundo do cinema quando ainda era uma menina, em "O Encantador de Cavalos" (1998). Desde então, já trabalhou com cineastas como Woody Allen ("Match Point" e "Vicky Cristina Barcelona") e Sofia Coppola ("Encontros e Desencontros").