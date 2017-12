'Senhores do Crime' retrata bastidores da máfia russa

Senhores do Crime, que concorre a uma única indicação ao Oscar neste domingo, na categoria melhor ator para Viggo Mortensen, explora os bastidores de uma família mafiosa russa, estabelecida em Londres. O diretor David Cronenberg e o roteirista Steven Knight se apropriam de alguns clichês do gênero - como um herdeiro incompetente e um esperto homem de confiança do patriarca - para levar o longa a outro patamar, acima da média e longe de obviedades. Veja também: Trailer de 'Senhores do Crime' O espectador entra neste submundo na companhia de Anna (Naomi Watts), uma parteira que, sem querer, envolve-se com os mafiosos. É um mundo que fascina e assusta nas mesmas proporções. A história acontece basicamente entre o Natal e o Ano Novo, começando com o nascimento de uma menina sob os cuidados de Anna e a morte da mãe da bebê. A parteira encontra o diário da moça, que era russa, e espera achar alguma pista sobre sua família. O diário está em russo, mas Anna tem um tio que fala a língua e vai ajudá-la na tradução. O cartão de um restaurante perdido dentro do caderno pode ser uma pista preciosa sobre quem é a moça que morreu no parto. Ao chegar ao local, Anna percebe que o ambiente é familiar e aconchegante, comandado pelo patriarca Semyon (Armin Mueller-Stahl). Mas também não demora muito a perceber que ele é um chefão da "vory v zakone", a máfia russa, e chefia as operações de dentro de seu estabelecimento, que serve como fachada. Cercando o patriarca, há o filho herdeiro incompetente Kirill (Vincent Cassel) e o homem capaz de fazer o serviço sujo e limpar a sujeira, Nikolai, interpretado com sutileza por Viggo Mortensen, que já havia trabalhado com o diretor em Marcas da Violência (2005). Como o outro filme assinado pelo roteirista Knight, Coisas Belas e Sujas, este é um drama sobre questionamentos morais, tráfico de pessoas e as misérias humanas que emergem da sordidez. Em Senhores do Crime, o tema central é o comércio sexual que ganhou contornos globais, em especial envolvendo moças da antiga União Soviética. Através do diário da morta, Anna e seu tio ficam sabendo mais do que deveriam. Ele prefere que ela esqueça tudo e finja que nada aconteceu. Mas a parteira está obcecada com as circunstâncias do nascimento daquele bebê e não desiste. Nesta jornada de Anna, Nikolai é tanto o anjo da guarda, quanto o exterminador. Como fazia em Marcas da Violência, Mortensen opera em duplo sentido. Pouco se sabe ao certo quem ele é ou como trabalha. Suas tatuagens - o sinal de status dentro da organização - podem dar uma pista, mas, no fundo, ele pode ser uma pessoa tão obcecada quanto Anna. Senhores do Crime resulta de uma combinação peculiar: o humanismo do roteiro de Knight com a meticulosidade da direção de Cronenberg, que nunca traz uma nota de consolo. O resultado causa estranheza e, num primeiro momento, o filme pode parecer frio. Com o passar do tempo, aspectos sombrios e também sublimes da natureza humana ficam mais nítidos.