Sem tapete vermelho, 'Desejo e Reparação' leva Globo de Ouro

O drama britânico Desejo e Reparação, estrelado por Keira Knightley e James McAvoy, recebeu o Globo de Ouro de melhor filme neste domingo, num evento sem tapete vermelho, premiação ou platéia por causa da greve de roteiristas de Hollywood. O prêmio, votado pela Associação da Imprensa Estrangeira em Hollywood, foi anunciado em uma coletiva de imprensa, no hotel Beverly Hilton em Los Angeles, por dois jornalistas. Nenhuma das estrelas estava presente. Daniel Day Lewis recebeu o prêmio de melhor ator por seu personagem em Sangue Negro. Johny Depp foi escolhido o melhor ator em comédia ou musical por seu personagem em Sweeney Todd: O Barbeiro Demoníaco da Rua Fleet, que também recebeu o prêmio por melhor filme de comédia ou musical. No filme, Depp interpreta um barbeiro vingativo que corta as gargantas de seus clientes na adaptação para o cinema do musical de Stephen Sondheim. O diretor Julian Schnabel ficou com o prêmio de melhor diretor por O Escafandro e a Borboleta, que também levou o Globo de Ouro de melhor filme estrangeiro, à frente do romeno 4 Meses, 3 Semanas e 2 Dias, que recebeu a Palma de Ouro em Cannes. Jogos de Poder, que era o segundo filme com maior número de indicações, não recebeu nenhum prêmio. Prêmios A atriz britânica Julie Christie recebeu o Globo de Ouro por seu papel em Longe Dela, e a australiana Cate Blanchet ficou com o prêmio de melhor atriz coadjuvante pelo filme I'm not there, em que interpreta o músico Bob Dylan. Marion Cotillard, que interpretou Edith Piaf em Piaf, Um Hino ao Amor, ficou com o Globo de Ouro de melhor atriz de musical ou comédia e o espanhol Javier Bardem, que interpreta um assassino em Onde os Fracos Não Têm Vez, ficou com o prêmio de melhor ator coadjuvante. Em um comunicado divulgado depois da premiação, Bardem disse que "era uma grande honra ser reconhecido com este prêmio quando houve tantas performances excelentes nesta categoria". O filme também recebeu o prêmio de melhor roteiro para os irmãos Joel e Ethan Coen, pelo filme Onde os Fracos Não Têm Vez. Ratatouille, da Disney, ficou com o Globo de Ouro de melhor filme de animação. O Globo de Ouro normalmente é visto como termômetro do Oscar, mas com a greve dos roteiristas, teme-se que a cerimônia também seja esvaziada. Os roteiristas estão em greve desde o dia 5 de novembro, em disputa sobre os royalties de filmes distribuídos online ou por DVD. Os atores já haviam dito que não cruzariam um piquete de grevistas para irem à cerimônia. Na sexta-feira, os roteiristas anunciaram que não fariam piquete em frente à coletiva de imprensa, depois que foi decidido que o evento - que previamente seria transmitido com exclusividade pela rede NBC - foi disponibilizado para todas as empresas de TV e jornais. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.