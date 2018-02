Sem querer, Will Smith revela final de filme 'I Am Legend' O ator Will Smith levou ao desespero o produtor de seu filme mais recente, ao revelar nesta terça-feira o final do longa "I Am Legend", em uma entrevista coletiva em Tóquio. Smith revelou a história, fazendo com que o co-produtor e co-escritor Akiva Goldsman gritasse: "Não revele o final!". Mas já era tarde demais. Os assessores de imprensa pediram segredo aos jornalistas sobre o final, para não estragar a surpresa aos que forem ver o filme. Smith faz o papel de um virologista que luta contra um vírus fabricado pelo homem em "I Am Legend", adaptação do romance homônimo de 1954 de Richard Matheson. O filme terá estréia nos Estados Unidos e Japão em 14 de dezembro. (Por Toshi Maeda)