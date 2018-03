Sem muita roupa, Daniel Craig estrela drama sobre Hollywood

Quando ainda não era uma celebridade, o ator inglês Daniel Craig, atual intérprete do agente secreto James Bond, nunca teve problemas em fazer cenas de nudez. Parece que nada mudou com o estrelato: após ter anunciado que vai aparecer sem roupas na nova produção de 007 (Quantum of Solace, em fase de rodagem), o ator já mostra como veio ao mundo em Flashbacks of a Fool, o drama de Baillie Walsh que estreará na Inglaterra em 18 de abril. Veja também: James Bond chega ao Chile para filmar no Deserto do Atacama Craig interpreta Joe Scott, um ator inglês radicado em Hollywood, onde virou ídolo, mas enfrenta agora o declínio da carreira. Entre aventuras sexuais e bebedeiras, Joe passa o tempo pensando em se divertir. Contudo, Hollywood já não quer mais suas extravagâncias e não lhe dá mais confiança nem trabalho. Para fugir da autodestruição, Joe compreende que deverá enfrentar seu passado, onde se esconde uma tragédia. A viagem de volta ao Reino Unido para o funeral de um grande amigo lhe dá a ocasião ideal para tentar sair do abismo, puxado por lembranças da adolescência na Inglaterra dos anos 70 - em que Harry Eden interpreta Joe mais novo. "No filme, sou uma estrela do cinema que passa por enormes mudanças na sua vida. Pode parecer um pouco arrogante fazer um filme como esse, mas a trama fala de crescimento, daquilo que aprendemos desde crianças e de como nos formamos como adultos. É uma história muito simples", disse o ator sobre o projeto, que foi executado na África do Sul. Craig chega nesta segunda-feira, 24, a Santiago para filmar cenas de Quantum of Solace no Deserto do Atacama, o mais árido do planeta, situado no norte do Chile, segundo informaram fontes da produção.