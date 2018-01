Sem Daniel Craig, carro de James Bond cai em lago na Itália

Um homem que conduzia o célebre Aston Martin de James Bond perdeu o controle do veículo neste sábado, no norte da Itália, onde está sendo rodada a nova aventura do superagente 007, "Quartum of Solace". O super modelo acabou no lago Garda. Segundo a imprensa italiana, o 'carrão' acabou apenas com alguns arranhões. O condutor, que não era o ator britânico Daniel Craig, intérprete do James Bond, perdeu o controle na madrugada de sábado. As causas do acidente são desconhecidas. O veículo caiu no lago e seu condutor foi auxiliado por bombeiros.