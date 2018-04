Sem a família, Brad Pitt vem ao Brasil e visita Bonito (MS)

O astro americano Brad Pitt está no Estado de Mato Grosso do Sul para as gravações do longa The Lost City of Z (A cidade perdida de Z), segundo informações confirmadas pela prefeitura de Bonito, onde o ator está hospedado. Pitt veio ao país sem a mulher, Angelina Jolie, e os filhos.

O ator teria feito um passeio pelo Rio da Prata e deve jantar no Hotel Zagaia, onde está hospedado. Pitt veio para as gravações do filme, que acontecem em Cuiabá, no Mato Grosso, e foi ao Mato Grosso do Sul para conhecer a região.

No longa, Pitt interpreta a história real do soldado e espião britânico Percy Fawcett, que desapareceu em 1925 com seu filho no Mato Grosso. O aventureiro e o filho acabaram se perdendo quando buscavam uma civilização perdida chamada Z".