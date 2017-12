Selton Mello é premiado em festival no México O Cheiro do Ralo recebeu seu oitavo prêmio, o terceiro para o ator Selton Mello, na categoria longa-metragem ibero-americano de ficção, no 12.º Festival de Cinema de Guadalajara, no México. Ele concorria com o ator Júlio Chávez, do filme El Outro, vencedor do Festival de Berlim. Segundo filme de Heitor Dhalia, O Cheiro do Ralo estreou no dia 23 e já levou mais de 21 mil pessoas aos cinemas de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Nas próximas semanas, o longa continua sua carreira por outras capitais do Brasil. Orçado em R$ 2,5 milhões, foi realizado com apenas R$ 315 mil, reunidos entre sócios privados e pelos produtores-executivos.