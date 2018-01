Selena Gomez será uma das protagonistas do novo filme de Woody Allen

A cantora e atriz Selena Gomez será uma das protagonistas do novo filme do cineasta Woody Allen, do qual também participarão Elle Fanning e Timothée Chalamet, informou na terça-feira, 8, o site da revista Variety.

Por enquanto não se sabe o título nem a premissa deste filme que será o próximo projeto do diretor nova-iorquino após Wonder Wheel, um longa-metragem que estreará em dezembro e que conta no seu elenco com Kate Winslet e Justin Timberlake.

O filme com Gomez, Fanning e Chalamet será o terceiro de Woody Allen em sua parceria com a Amazon, uma relação profissional que iniciou com Café Society (2016) e que também incluiu o lançamento da série televisiva Crisis in Six Scenes.

Selena Gomez, que começou sua carreira artística vinculada à Disney, mudou de rumo completamente no filme Spring Breakers (2012), dirigido por Harmony Korine.

A artista, que acumula 124 milhões de seguidores no Instagram, também produziu recentemente a controversa série 13 Reasons Why, da plataforma digital Netflix.

Além disso, Gomez lançou em maio Bad Liar, sua primeira canção solo após quase dois anos do seu último disco, Revival (2015), e à qual seguiu o single Fetish.