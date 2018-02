Selena Gomez mostra lado atrevido em filme no Festival de Veneza

O filme, que estreia no Festival de Cinema de Veneza nesta quarta-feira, é dirigido por Harmony Korine e traz Selena e sua colega da Disney Vanessa Hudgens como festeiras de biquíni em uma orgia de festas na praia e brincadeiras movidas a drogas e bebidas.

A câmera focaliza adolescentes com pouca roupa dançando, traficantes locais cheirando cocaína, garotas de topless e mafiosos cruzando as ruas da Flórida em Lamborghinis, em um retrato hedonista do "sonho americano".

Selena interpreta Faith, a menos selvagem de um grupo de quatro jovens universitárias em sua semana do saco cheio (Spring Break nos EUA), e a atriz admitiu que alguns fãs iriam achar o filme chocante.

"Obviamente eu sei que vir do Disney Channel dá uma espécie de rótulo, de certa forma", disse a estrela de 20 anos a repórteres em Veneza, após o filme ser exibido para a imprensa.

"As pessoas realmente colocam um rótulo em você. Sei que tenho fãs mais jovens, e esta é uma oportunidade para eu crescer. É um pouco chocante, eu acho, para o público mais jovem... mas eu acho que foi certo para mim."

"Eu fiz coisas no filme que nem sabia que eu poderia fazer e eu acho que foi porque eu confiei em Harmony."

Selena, que chegou à fama como adolescente no programa da Disney "Os Feiticeiros de Waverly Place" e fez sucesso como cantora pop, acrescentou que recusou a oportunidade de interpretar uma das personagens mais picantes.

"Eu apenas não achei que estava preparada para isso, e eu acho que a Faith é a (personagem) certa para mim neste momento na minha carreira e na minha vida. Claro, eventualmente, eu vou trabalhar o meu caminho até chegar a isso, eu acho", acrescentou.

CRÍTICAS MISTAS

A reação ao filme em Veneza tem sido mista.

Korine é descrito como um "enfant terrible" do cinema norte-americano, mais conhecido por escrever o polêmico filme de sexo "Kids" e dirigir o experimental "Julien Donkey-Boy".

Alguns críticos acharam "Spring Breakers" implausível e pretensioso, enquanto outros o descreveram como "selvagem" e "convincente" e uma onda de ar fresco em um festival dominado pelo cinema mais sério e sombrio.