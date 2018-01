'Sei que com 50 anos já não saio tão bem na tela', diz George Clooney

O ator americano George Clooney, em entrevista à revista alemã In, declarou que a idade não costuma perdoar e confirmou que para viver bem na sua idade o melhor é assumir a realidade, adiantou nesta quarta-feira a publicação. "Sei perfeitamente que com 50 já não saio tão favorecido em tela como há dez anos", disse a estrela de Hollywood.

O ator, além de revelar que recentemente assinou uma revista para maiores de 50 anos, porque "ajuda a dar uma alegria", "lamentou sua ausência entre os 'Sexiest Man Alive' (O homem vivo mais sexy)".

"Quanto maior me faço, mais simplifico minha vida. Trata-se de simplificar estruturas", assinala.

Ao relembrar o passado, Clooney também reconhece que se sente orgulhoso de muitas coisas que conquistou e já fez. "Minha casa na Itália e duas cartas que recebi e que estão emolduradas em minha casa. Uma é de Walter Cronkite (um jornalista americano) e a outra é do meu pai", disse o ator.

No entanto, atualmente, afirma que se importa apenas com são as coisas imateriais. "Amo a Itália. Lá, o importante é a pura vontade de viver, não o poder ou o bem-estar. Aliás, essa é uma atitude que compartilho", explica o ator, que completou 50 anos em maio do ano passado.

Apesar da passagem do tempo, o talento de Clooney parece intacto. Isso porque, após ganhar um Globo de Ouro, por seu papel em Os Descendentes, o ator também disputará o prêmio de Melhor Ator do Oscar 2012, o qual será realizado no dia 26 de fevereiro.