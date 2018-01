Seguranças de Leonardo DiCaprio são presos em Israel A polícia israelense prendeu na segunda-feira, 12, dois seguranças do ator Leonardo DiCaprio que haviam brigado com fotógrafos durante uma visita do astro e de sua namorada, Bar Refaeli, a Jerusalém. Micky Rosenfeld, porta-voz da polícia, disse que DiCaprio e a modelo israelense faziam um tour privado pelos túneis que ficam atrás do Muro das Lamentações, local mais sagrado do Judaísmo, na Cidade Velha. Segundo Rosenfeld, os fotógrafos esperavam que o casal aparecesse no lado de fora. "Dois dos seus seguranças foram presos pela polícia depois de se envolverem em uma briga", disse Rosenfeld. "Eles estão sendo interrogados." Cobrindo o rosto após a visita, DiCaprio, que recentemente estrelou o premiado filme de Martin Scorsese Os Infiltrados, e Bar foram retirados numa van branca que os aguardava. O casal chegou nesta semana a Israel, numa visita que atrai grande atenção da mídia já que nos últimos meses chegou a ser noticiado que os dois, que namoram há um ano e meio, haviam rompido. A relação com o protagonista de Titanic transformou Bar em uma modelo muito solicitada no mundo todo. A imprensa se apressou em compará-la com a namorada anterior de DiCaprio, a top brasileira Gisele Bündchen, que hoje circula ao lado do jogador de futebol americano Tom Brady.