Segredo sobre filme contra o Corão preocupa governo holandês O sigilo em torno do conteúdo e data de lançamento de um filme sobre o Corão, realizado por um político holandês de direita, está complicando a vida dos serviços de segurança do país, disse o ministro da Justiça ao Parlamento da Holanda na quarta-feira. Segundo o ministro Ernst Hirsch Ballin, o governo teria melhores condições de avaliar possíveis riscos caso soubesse quando o político populista Geert Wilders pretende lançar o filme e qual é o conteúdo, segundo a agência de notícias ANP. Wilders considera o Corão um livro fascista que estimula a violência e diz apenas que pretende lançar neste mês o curta-metragem de 15 minutos na Internet, já que as emissoras holandesas o recusaram. Alvo constante de ameaças de morte por parte de militantes islâmicos, Wilders recusou-se a exibir o filme para autoridades de combate ao terrorismo, alegando que só permitiria isso se tivesse garantias de que a obra não seria proibida. O governo teme o mesmo tipo de reação vista no mundo islâmico quando jornais dinamarqueses publicaram caricaturas do profeta Maomé, em 2006. Por causa do lançamento do filme, a Holanda elevou neste mês para "substancial" o nível de ameaça à segurança nacional. (Reportagem de Emma Thomasson)