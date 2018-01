Sede do Festival de Cannes é evacuada com 'problemas técnicos'

O Palais du Festival, em Cannes, que recebe a abertura da 69ª edição do maior festival de cinema do mundo, foi evacuado na tarde (horário local) desta terça-feira, 10. De acordo com a agência de notícias italiana ANSA, um alto-falante anunciou, em cinco idiomas, um pedido para que todos os presentes saíssem do local, alegando "problemas técnicos".

A segurança era uma das principais preocupações dos organizadores do Festival, dados os ataques terroristas em Paris no fim do ano passado, que jogaram o país em um estado de alerta máximo até julho.

Várias pessoas que trabalhavam na estrutura - o Festival abre oficialmente na quarta-feira, 11 - e jornalistas aguardaram do lado de fora até a autorização para retornar, que demorou 30 minutos, ainda de acordo com a ANSA. Houve então uma nova revista de todos os presentes.