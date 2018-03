Secretaria anuncia R$ 11,4 milhões para 34 projetos paulistas

A adaptação cinematográfica do livro Eu Receberia as Piores Notícias dos seus Lindos Lábios, de Marçal Aquino, que será dirigida por Beto Brant (O Matador), é um dos 15 projetos cinematográficos que receberão R$ 8,5 milhões do Programa de Fomento ao Cinema Paulista, que a Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo anunciará nesta terça-feira, 25. O cinema não é o único contemplado do pacote. Ao todo, serão destinados R$ 11,4 milhões para projetos de Dança (R$ 960 mil), Teatro (R$ 2 milhões) e Cinema. A companhia Pia Fraus, em dança, e o ator Jairo Mattos, em teatro, também tiveram projetos selecionados. O secretário João Sayad e seu auxiliar, André Sturm, anunciarão nesta terça, às 11 horas os nomes dos 34 projetos contemplados. Os programas utilizam recursos de incentivos fiscais de empresas públicas e privadas do Estado de São Paulo, por meio das Leis do Audiovisual e Rouanet, que são federais. A Secretaria de Estado da Cultura é responsável pela coordenação do processo seletivo dos projetos culturais e posterior envio às empresas investidoras. Veja abaixo lista com todos os contemplados: PROGRAMA DE FOMENTO AO CINEMA PAULISTA (PRODUÇÃO) Eu Receberia as Melhores Notícias dos seus Lindos Lábios Beto Brant - Drama Filmes Colegas Marcelo Galvão - Gata Cine Produções Aos Ventos que Virão Hermano Penna - Luz XXI Cine Vídeo Tríade (Galeria de Espelhos) Amilcar M. Claro - Amilcar M Claro Produções Terapia do Medo Roberto Moreira - Coração da Selva O Amor dos Outros Michel Tikhomiroff - Grifa Prod. Cinemat.. Teca e Tuti em Uma Noite na Biblioteca Diego M Doimo - Rocambole Produções O Lixo Nosso de Cada Dia Philippe Barcinski - Pólo de Imagem Cabeça a Prêmio Marco Ricca - Filmes Mais (Academia de Filmes) Amor & Sonhos (Demorô) Augusto Sevá - Albatroz Cinematográfica Constantino Otavio Cury - In Brasil Produção Cultural CINEMA (FINALIZAÇÃO) Território Livre Sergio Bianchi - Agravo Produções Um dia Jefferson De - Glaz Entretenimento É Proibido Fumar Ana Muylaert - África Filmes Família Vende Tudo Alain Fresnot - AF Cinema e Vídeo PROGRAMA DE INCENTIVO À DANÇA PAULISTA Proposta nenhuma para resolver nada Cooperativa Paulista de Teatro - dir.: Ziza Brisola Forrolins Associação Cultural dos Amigos do Cisne Negro Cia. De Dança - dir.: Hulda Bittencourt 50 Ballet Stagium - dir.: Marika Gidali Por fim, Novas e Repetidas Cooperativa Paulista de Teatro - dir.: Alex Ratton Sanchez Cia Corpos Nômades Cooperativa Paulista de Teatro - dir.: João Andreazzi Nos jardins de Binnie Ogawa Butoh Center - dir.: João Roberto de Souza PROGRAMA DE INCENTIVO AO TEATRO PAULISTA A menina e o sabiá Cia Abaréteatro - dir. Orlando Moreno Tríptico Alfrediano Kavantan & Associados - dir.: Francisco Medeiros, Umberto Magnani, Calixto de Inhamuns Pia Fraus 23 Cooperativa Paulista de Teatro - dir.: Beto Andreetta A cara rajada da jararaca Mercúrio Produções - dir.: André Guerreiro Lopes Histórias de chuva Cooperativa Paulista de Teatro - dir.: Milton Morales F Ao cair da tarde Mônica de Fátima Lomonaco Sucupira Silva - dir.: Mônica Sucupira Um dia a menos Cooperativa Paulista de Teatro - dir.: Marcio Mehiel Circo Vox Circo Velox Casting Cooperativa Paulista de Teatro - dir.: Marco Antonio Rodrigues Seria cômico se não fosse sério Proa Produções Artísticas do ABC - dir.: Marcio Aurelio Timo Cleber de carvalho Lima dir.: Cleber Lima Hoje tem Mazzaropi Luciano Fábio Santana Assis - dir: Jairo Mattos Sabor a Freud M.C.G Editoração e Produções - dir.: Débora Dubois