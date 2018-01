Sean Penn será presidente do júri do festival de Cannes O ator e diretor norte-americano Sean Penn será o presidente do júri do 61o Festival de Cinema de Cannes, que acontecerá entre 14 e 25 de maio deste ano, informou nesta quinta-feira a organização. "O festival de Cannes é há muito tempo o epicentro mundial de descobertas de novas ondas de cineastas de todo o mundo. Essa é a razão pela qual estou ansioso para participar este ano como presidente do júri", declarou Penn em comunicado dos organizadores. Penn sucede o diretor britânico Stephen Frears. No mês passado, o drama selvagem de Penn "Into de Wild" liderou a lista de indicações aos prêmios do Sindicato de Atores no Cinema e Televisão dos EUA. O ator vencedor do Oscar é forte crítico do presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, em particular devido à invasão norte-americana no Iraque. Ele visitou o Iraque antes do ataque e também esteve no Irã em 2005. Em 2004, o festival de Cannes entregou seu prêmio principal, a Palma de Ouro, ao documentário anti-Bush "Fahrenheit 11/9", do diretor norte-americano Michael Moore. (Por François Murphy)