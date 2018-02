Sean Penn receberá o César, o 'Oscar' do cinema francês

O ator e diretor americano Sean Penn receberá o prêmio de honra na 40ª edição dos César do cinema francês, em uma cerimônia realizada no dia 20 de março, de acordo com a Academia Francesa de Cinema.

"Ator mítico, personalidade comprometida, diretor de exceção, Sean Penn é um ícone à parte no cinema americano. Uma lenda viva", declarou a Academia em um comunicado.

Penn, de 54 anos, foi premiado no Festival de Cannes de 1997 por sua interpretação em Loucos de Amor, dirigido por Nick Cassavetes. Anos depois, em 2008, o ator presidiria o júri do festival francês. O filme Sobre Meninos e Lobos, de Clint Eastwood, lhe rendeu seu primeiro Oscar de Melhor Ator em 2003, prêmio que voltou a receber em 2008 por dar vida a um político comprometido com a causa homossexual em Milk, dirigido por Gus Van Sant.

O ator também tem na carreira um Urso de Prata de Melhor Ator do Festival de Berlim por Os Últimos Passos de um Homem, de Tim Robbins. Ganhou ainda a Taça Volpi de Veneza por À Beira do Caos, de Anthony Drazan, e 21 Gramas, de Alejandro Gonzales Iñarritu.

"É um dos poucos atores que foram premiados nos três grandes festivais mundiais e a ter conseguido dois Oscar e um Globo de Ouro", completou a Academia Francesa de Cinema, que destacou o trabalho de Sean Penn sob as ordens de diretores como Woody Allen, Terrence Malick, Brian de Palma, David Fincher, Sydney Pollack, Oliver Stone e Barry Levinson.