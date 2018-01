Sean Penn e Robin Wright retiram processo de divórcio

Sean Penn e sua esposa, a atriz Robin Wright, retiraram de comum acordo o processo de divórcio o qual apresentaram em dezembro de 2007, informou nesta quinta-feira, 10, a imprensa local. A Corte de Marin County, na Califórnia, aceitou na terça-feira, 8, o pedido do casal de retirar o processo de divórcio, segundo a edição digital da revista People. Penn, de 47 anos, e Wright, de 42, decidiram colocar um ponto final no casamento em dezembro de 2007 após 11 anos juntos, mas agora parecem ter pensado melhor. O casal foi visto em um show de Eddie Vedder, o vocalista do grupo Pearl Jam, realizado em San Francisco durante a noite de terça-feira, segundo a publicação Extra. Penn e Vedder são amigos e o músico chegou a escrever algumas músicas para o último filme dirigido pelo ator californiano, Na Natureza Selvagem (2007). O ator deu entrada no processo de divórcio em 7 de dezembro, mas este foi rejeitado. Três dias depois, sua esposa fez o mesmo e a primeira audiência estava prevista para 21 de abril. Penn e Wright têm dois filhos, Hopper Jack, de 14 anos, e Dylan Frances, de 16. O casamento dos atores, em 1996, reuniu em Santa Mônica, na Califórnia, cerca de 80 convidados, entre eles Marlon Brando, Jack Nicholson, Robert De Niro, Warren Beatty, Tim Robbins e Susan Sarandon. Foi o primeiro casamento da atriz, que usou um vestido branco, e o segundo de Penn - de fraque -, que foi casado com Madonna entre 1985 e 1989. Penn e Wright se conheceram em 1989 durante a filmagem de Um Tiro de Misericórdia e desde então mantiveram um relacionamento tumultuado no qual esta última tentativa de divórcio parece ser, até o momento, o último episódio.