Sean Penn critica artigo que chama Chávez de ditador

Os dias do ator Sean Penn como colunista do jornal "San Francisco Chronicle" - para o qual escreveu uma série sobre suas experiências no Irã em 2005 - podem estar chegando ao fim. O ator protestou contra o jornal depois que ele classificou o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, de ditador. Penn afirmou que a publicação está "cada vez mais imbecil", em uma carta publicada nesta terça-feira, 15, em resposta a um artigo debochado sobre o interesse de celebridades em Chávez. O artigo listava uma série de pontos em comum entre celebridades e ditadores, ou outras figuras autoritárias. O editor do Chronicle, Phil Bronstein, enfrentou a crítica com fineza, chamando Penn de "um grande ator e grande diretor". "As pessoas se irritam com muitas coisas, especialmente nos dias de hoje. Elas precisam se expressar. Estamos contentes em publicar a carta dele", disse Bronstein.