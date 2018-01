Sean Connery se recupera de retirada de tumor renal O ator britânico Sean Connery, de 75 anos, se recupera de uma cirurgia de um tumor renal supostamente benigno que foi descoberto durante exames médicos, segundo contou o astro ao jornal The Times. Os médicos, que o trataram um hospital particular de Nova York, tiveram de fazer cinco incisões, disse Connery. Para se submeter à cirurgia, o lendário intérprete de James Bond voou das Bahamas, onde vive atualmente com sua esposa, direto para Nova York. Connery, que já havia retirado vários cistos benignos da laringe há alguns anos, não parece preocupado com seu novo problema. Segundo um porta-voz do ator, a operação ocorreu sem sobressaltos, que contribui para a rápida recuperação. Oferta monumental Sean Connery, que ganhou um Oscar em 1988 por Os Intocáveis, disse ao periódico que só voltaria ao cinema se lhe fizessem uma oferta "monumental". O ator criticou suas experiências durante a gravação do filme A Liga Extraordinária, e acusou o diretor, Stephen Norring, de o chamar de "louco". Connery insinuou recentemente que poderia atuar junto com Harrison Ford no novo filme da série Indiana Jones, mas aproveitou sua entrevista com o The Times para declarar que não possui nenhuma ambição de atuar no momento.