Sean Connery quer ser vilão em novo James Bond, diz jornal

Sean Connery, que interpretou o agente James Bond sete vezes, quer ser o vilão do próximo filme da série, Quantum of Solace, informou o jornal inglês Daily Mail. Segundo a publicação, Connery, de 77 anos e que há 25 anos interpretou Bond pela última vez, se reuniu em segredo com os produtores do filme e negocia uma participação na história de Quantum of Solace. Atualmente, a produção está no Chile rodando cenas do longa. O Daily Mail afirma que o ator estaria disposto a participar do próximo filme por um cachê mínimo de US$ 20 milhões (cerca de R$ 35 milhões). "Não me importaria de voltar como vilão, mas não creio que me pagarão dinheiro suficiente", declarou o ator, que recebeu US$ 6 milhões (R$ 10,4 milhões) em seu último filme como o agente 007, Nunca Mais Outra Vez (1983). Connery disse estar muito satisfeito com o sucesso do último filme de Bond, que foi interpretado pelo britânico Daniel Craig, que receberá US$ 60 milhões (aproximadamente R$ 104,5 milhões) para protagonizar os quatro próximos filmes da série. "A escolha de Daniel Craig foi magnífica. Escolheram um Bond mais realista e os efeitos especiais não podiam ser melhores", declarou.