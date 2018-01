Sean Connery fala sobre sua recuperação da cirurgia O ator britânico Sean Connery está se recuperando, depois de ser submetido a uma cirurgia para a retirada de um tumor renal. "Eles me abriram em cinco partes do corpo", contou o ator ao tablóide inglês The Sun. A cirurgia foi realizada em janeiro em Nova York, mas na época Sean preferiu só contar sobre sua doença a familiares e amigos mais íntimos. Para se submeter à cirurgia, o lendário intérprete de James Bond voou das Bahamas, onde vive atualmente com sua esposa, direto para Nova York. Um porta-voz de Sean confirmou que o tumor era benigno e destacou que o ator se recuperou completamente da operação. O ator já havia retirado vários cistos benignos da laringe há alguns anos. Sean Connery, que ganhou um Oscar em 1988 por Os Intocáveis, disse ao The Sun que só voltaria ao cinema se lhe fizessem uma oferta "monumental".