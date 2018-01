Sean Connery escreve livro sobre sua terra natal, a Escócia O ator escocês Sean Connery está escrevendo um livro sobre sua terra natal, que pretende ser "uma história sobre a Escócia fácil de ler, estimulante visualmente, intrigante e com descobertas pessoais", afirmou nesta quarta-feira o ex-agente 007. O ator, de 75 anos, trabalha no livro em colaboração com um compatriota, o diretor de cinema Murray Grigor. A obra, que tem um aspecto autobiográfico, será publicada em setembro de 2007, por ocasião do 300.º aniversário do Tratado da União entre Escócia e Inglaterra. O livro, que será ilustrado com fotografias de arquivo, será uma mistura das memórias de Connery com sua visão da história escocesa. O ator já começou a escrever a obra, que tratará sobre o humor, a literatura, a arte, a arquitetura e os esportes da Escócia. Connery falará também sobre sua cidade natal, Edimburgo, onde trabalhou como leiteiro antes de se tornar uma estrela de Hollywood. Jamie Byng, da editora Canongate, que publicará a obra, ressaltou que "não será apenas um livro fascinante e revelador sobre a Escócia, já que Sean é um contador de histórias nato e tem sua própria grande história a contar".