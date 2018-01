Sean Connery é homenageado na abertura da Festa de Roma O ator escocês Sean Connery, de 76 anos, sorri após receber o prêmio Marco Aurélio, na Ópera de Roma, concedido a ele na primeira edição do Festival Internacional de Cinema de Roma, conhecido como A Festa de Roma, durante a festa de abertura do evento na capital italiana, nesta quinta-feira. O ator estava acompanhado da esposa, Micheline Roquebrune, nascida em Túnez. O Marco Aurélio é um prêmio por toda a carreira do célebre intérprete do agente britânico 007 James Bond no cinema. O troféu é um pequeno busto de ouro do imperador Marco Aurélio fabricado pela famosa joalheria italiana Bulgari. O festival que começa oficialmente amanhã e prossegue até o dia 21, contará com a participação de celebridades como o ator norte-americano George Clooney, Nicole Kidman, Robert de Niro, Leonardo di Caprio, Sean Connery, Richard Gere e Monica Bellucci, entre outros. Clooney, de 43 anos, não tem participa de nenhum filme do evento, mas é um amante da Itália, onde tem UAM casa na região do Lago de como, no norte do país, e participará da festa de encerramento do festival. Serão exibidos 95 filmes, entre longas-metragens, curtas e documentários, 32 a mais do que os exibidos na última Mostra de Veneza, considerado o festival mais antigo do mundo, em sua 63.ª edição. A Festa do Cinema de Roma terá ainda exposições, concertos e outros eventos em lugares centrais da cidade como a Casa da Literatura, a Casa do Cinema e a Cinecittá.