Sean Connery é a personalidade mais amada por britânicos O ator escocês Sean Connery foi eleito, através de uma pesquisa, o herói mais amado da Grã-Bretanha. Em segundo lugar está a estrela olímpica Steve Redgrave, seguido pelo conhecido "chef" televisivo Jamie Oliver. Sean Connery venceu a concorrência de gigantes como David Beckham, que ficou em sexto lugar, Robbie Williams, em sétimo, e o ex-Beatles Paul McCartney, que ficou com a 15.ª posição. Também entrou na classificação o ator Ewan McGregor, que conquistou a o nono lugar. A pesquisa foi encomendada pelo Thorpe Park, um parque de diversões em Surrey, que em breve lançará uma nova atração, uma super montanha-russa chamada Stealth, capaz de acelerar de 0 a 150 km/h em 2,5 segundos. A idéia do parque é colocar nos assentos do brinquedo os nomes das 20 celebridades mais amadas do público britânico. Sean Connery interpretou o agente James Bond em diversos filmes da série, o último deles em 1983, 007 - Nunca Mais Outra Vez. Atuou, entre outros, em Robin Hood - O Príncipe dos Ladrões (1991), Armadilha (1999) e A Liga Extraordinária (2003). Atualmente filma Indiana Jones 4, de Steven Spielberg.