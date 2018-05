'Se Trump entrar em um dos meus restaurantes, eu saio', afirma Robert de Niro

O ator americano Robert de Niro afirmou nesta quarta-feira, 16, que, se o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entrar em um dos restaurantes Nobu, que o cineasta gerencia junto com o chef japonês Nobuyuki Matsuhisa, ele sairia do estabelecimento.

"Eu não ligo para o que Donald Trump gosta. Se ele entrar em um dos meus restaurantes, eu me levanto e saio", declarou o também diretor e produtor em Marbella, no sul da Espanha, ao ser perguntado em entrevista coletiva que prato serviria a Trump.

Essa coletiva em Marbella foi realizada por ocasião da inauguração do Nobu Hotel, que pertence aos mesmos sócios dos restaurantes.

Na conversa com os jornalistas, De Niro também se mostrou encantado por estar na Espanha e elogiou o trabalho de Nobuyuki, com quem mantém uma parceria empresarial de mais de 20 anos em um grupo no qual participa também o produtor Meir Teper.