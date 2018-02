'Se Eu Fosse Você 2' segue fazendo história no cinema

O filme Se Eu Fosse Você 2, com Tony Ramos e Gloria Pires, já ultrapassou o público da versão número um da história. Com 3 milhões e 670 mil espectadores virou fenômeno de bilheteria do cinema nacional. Está prestes a superar o recordista Carandiru de Hector Babenco, que atingiu a marca de 4 milhões de espectadores, desde a Retomada do Cinema Brasileiro a partir de 1995. Veja também: Leia blog do Zanin A sequencia da comédia dirigida por Daniel Filho traz Claudio (Tony Ramos) e Helena (Gloria Pires), anos após sofrerem com o fenômeno que os levou a inverter papéis, voltam a ter crises na relação e resolvem se separar. Momentos antes de assinar o divórcio, porém, um assume novamente o corpo do outro e eles precisam achar uma maneira de resolver o problema. Ainda por cima, descobrem que serão avós, pois Bia (Isabelle Drummond), vai se casar aos 18 anos.