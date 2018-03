'Se Eu Fosse Você 2' bate recorde de público no Brasil

Tony Ramos virando Glória Pires e vice-versa rendeu ao segundo filme da série, Se Eu Fosse Você 2, o recorde de público, ou seja, tornou-se o filme mais visto da história do cinema brasileiro desde a chamada retomada - cujo marco foi o lançamento de Carlota Joaquina de Carla Camurati, em 1995, encerrando a era Collor de ostracismo do cinema nacional. Se Eu Fosse Você 2 superou o recordista anterior, 2 Filhos de Francisco, atingindo mais de 5.324.000 espectadores desde a sua estreia em 2 de janeiro. Veja também: Trailer de Se Eu Fosse Você 2 Dirigido por Daniel filho, Se Eu Fosse Você 2 passa a ocupar o quinto lugar no ranking dos filmes mais vistos no Brasil, perdendo apenas para Titanic e Homem Aranha 1, 2 e 3. Com produção da Total Filmes e co-produção da Fox Film do Brasil, Globo Filmes & Lereby Produções, traz o casal Claudio (Tony Ramos) e Helena (Gloria Pires) vivendo o momento da separação e descobrindo, ao mesmo tempo, que a filha Bia (Isabelle Drummond) está grávida e vai se casar, aos 18 anos. E trocam de corpos novamente.