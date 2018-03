'Se Beber, Não Case' persiste no topo das bilheterias dos EUA

O filme, que se passa em Las Vegas, conseguiu uma arrecadação surpreendentemente alta de 105,4 milhões após 10 dias.

A refilmagem da Columbia Pictures de 1974 da história "O Sequestro no Metrô", com Denzel Washington e John Travolta, entrou na lista como número 3, com 25 milhões de dólares, dentro das expectativas.

Eddie Murphy, por outro lado, marcou seu segundo período consecutivo, desta vez com a comédia familiar da Paramount Pictures "Minha Filha É Um Sonho", que começou no 6o lugar, com 5,7 milhões de dólares. O comediante previamente estrelou "O Grande Dave", que estreou com 5 milhões de dólares em julho do ano passado, e terminou com 12 milhões de dólares.

A animação da Walt Disney Pictures Pixar "Up - Altas Aventuras" continuou no número 2, com 30,5 milhões de dólares, arrecadando no total 187,2 milhões após três semanas. A exibição anterior da Pixar, "Wall-E", arrecadou 163 milhões com a mesma quantidade de semanas e no mesmo período do ano passado.

Entre os 5 melhores estavam a comédia de Ben Stiller "Uma Noite no Museu 2" (Fox), que ficou no 4o lugar, com 9,6 milhões de dólares em sua 4a semana; e o último lançamento de Will Ferrell "A Terra Perdida", caiu dois lugares para o número 5, com 5,6 milhões de dólares em sua 2a semana. O total arrecadado respectivamente foi 143,4 milhões e 35 milhões de dólares.

A indústria esperam que "Se Beber, Não Case" alcance 200 milhões -- nada mal para um filme que custou um total de 31 milhões de dólares para ser feito. A ação gira em torno de três amigos que lutam para lembrar o que aconteceu na noite anterior a uma festa de formatura. O filme estrela Justin Bartha, Bradley Cooper e Ed helms, e foi dirigido por Todd Phillips do famoso "Dias Incríveis".

(Reportagem de Dean Goodman)