'Se Beber, Não Case' derruba 'Up' para 2o em bilheterias dos EUA

"Up", campeão na última semana, caiu para o 2o lugar, com 44,1 milhões de dólares, um pouco menos que os 44,2 milhões de dólares estimados no domingo. "Se Beber, Não Case" teve arrecadação final no fim de semana de 44,9 milhões de dólares, ante os 43,4 milhões de dólares informados antes, de acordo com a Hollywood.com Box Office e outros observadores de bilheteria.

"Se Beber, Não Case" e "Up - Altas Aventuras" trocaram o 1o e o 2o lugar nas bilheterias após a revisão dos números, mas os outros cinco colocados mantiveram seus lugares, com apenas algumas mudanças na venda dos ingressos.

A comédia que traz Will Ferrell "A Terra Perdida" conservou o 3o lugar com uma decepcionante marca de 18,8 milhões de dólares, menos do que o estimado de domingo de 19,5 milhões.

"Uma Noite no Museu 2" ficou no número 4 e "Star Trek" ficou no 5o lugar, com uma arrecadação no fim de semana de 14,6 milhões e 8,3 milhões de dólares, respectivamente, um pouco abaixo da estimativa do domingo de 14,7 milhões e 8,4 milhões de dólares.

(Reportagem de Bob Tourtellotte)