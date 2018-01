Screen Actors Guild Awards divulga seus finalistas O musical Dreamgirls: Em Busca de um Sonho, com Jamie Foxx e Beyonceé Knowles; o modesto Pequena Miss Sunshine; e Babel, do diretor mexicano Alejandro González Iñárritu, lideram a lista, com três indicações cada, a corrida pela conquista do prêmio da associação dos atores de cinema e TV de Hollywood, o Screen Actors Guild Awards. Trata-se de um prêmio ao elenco pela atuação conjunta em um filme. O Screen Actors Guild Awards reúne mais de 120 mil atores nos Estados Unidos. Leonardo DiCaprio e Helen Mirren ficaram ambos com duas indicações, conforme foi anunciado nesta quinta-feira em cerimônia apresentada pelos atores Elijah Wood e Sandra Oh. DiCaprio levou duas indicações, pelo policial que interpreta em Os Infiltrados e pelo de mercenário em Diamante de Sangue. Helen Mirren também foi duplamente indicada, no cinema por A Rainha e na TV pela série Elizabeth I. A atriz Julie Andrews receberá um prêmio especial pelo conjunto de sua carreira. Os vencedores da premiação, considerada uma prévia do Oscar, serão conhecidos em 28 de janeiro. Produtores Nesta quarta-feira, a Producers Guild of America, a associação de produtores americanos, também divulgou os escolhidos para disputar seus prêmios deste ano. Entre os indicados para o prêmio de melhor filme novamente aparecem Os Infiltrados, Pequena Miss Sunshine, Babel e Dreamgirls - Em Busca de Um Sonho, além de A Rainha. Para muitos críticos, a surpresa da lista é a ausência de Cartas de Iwo Jima, filme de Clint Eastwood sobre a 2.ª Guerra Mundial. A premiação dos produtores será no dia 20. Os prêmios da Actors Guild e da Producers Guild - ao lado do Globo de Ouro, no dia 15, também são vistos como uma prévia do Oscar, da academia americana de cinema. As indicações ao Oscar serão anunciadas no dia 23. A premiação acontece no dia 25 de fevereiro.