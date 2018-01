Scorsese vai reunir De Niro, Pacino e Joe Pesci em 'The Irishman'

O cineasta Martin Scorsese deve recrutar um elenco galáctico para seu retorno aos filmes de máfia com The Irishman, para o qual já contava com Robert De Niro e agora ganhou os reforços de Joe Pesci e Harvey Keitel, enquanto espera o "sim" de Al Pacino.

Segundo informou nesta quarta-feira o site especializado Deadline, Pesci e Keitel já assinaram os contratos para este longa-metragem da plataforma de streaming Netflix. De acordo com a publicação, Al Pacino está a ponto de fechar o acordo e a contratação já é considerada certa.

Com carreiras muito ligadas ao cinema noir, os três atores se unirão a Robert De Niro, cuja participação em "The Irishman" já era sabida há alguns meses.

O novo longa-metragem será a nona colaboração de De Niro com Scorsese, enquanto que para Pacino será o seu primeiro trabalho com o diretor. A estimativa é que o orçamento do filme, que também contará com Bobby Cannavale no elenco, estará os US$ 100 milhões.

Scorsese, em princípio, tinha fechado um acordo com a Paramount Pictures para a distribuição do filme, mas com a recente saída do presidente da empresa, Brad Grey, o cineasta preferiu buscar uma alternativa.

O filme tem roteiro de Steve Zaillian, criado a partir do livro de Charles Brandt "I Heard You Paint Houses", que detalha a vida de Frank "The Irishman" Sheeran, um mafioso suspeito de estar envolvido na morte do sindicalista Jimmy Hoffa.

Scorsese e De Niro já trabalharam juntos em "Mean Streets" (1973), "Taxi Driver" (1976), "New York, New York" (1977), "Touro Indomável" (1980), "O Rei da Comédia" (1982), "Os Bons Companheiros" (1990), "Cabo do Fear" (1991) e "Cassino" (1995).

Além disso, De Niro e Pacino contracenaram em "O Poderoso Chefão II" (1974), "Fogo Contra Fogo" (1995) e "As Duas Faces da Lei" (2008).

Pesci chegou o auge da carreira com Scorsese em filmes como "Os Bons Companheiros" e "Cassino", enquanto Keitel também brilhou com o cineasta em"Mean Streets" e "Taxi Driver".