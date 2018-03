Scorsese será anfitrião das retrospectivas em Cannes

O cineasta e historiador do cinema Martin Scorsese será o presidente de honra do 6.º festival anual Cannes Classics, que acontecerá junto com o Festival de Cannes do próximo mês, informaram os organizadores do evento na terça-feira.

A retrospectiva deste ano retratará os trabalhos de alguns nomes familiares como Jean-Luc Godard (O Demônio das Onze Horas), Michelangelo Antonioni (A Aventura), Luchino Visconti (Sedução da Carne) e Jacques Tati (As Férias do Sr. Hulot), enquanto Scorsese exibirá pessoalmente uma versão restaurada do filme de 1948 Os Sapatinhos Vermelhos, de Michael Powell e Emeric Pressburge.

A fundação não-lucrativa World Cinema, de Scorsese, apresentará três filmes: A Brighter Summer Day (1991), de Edward Yang, Al-Momia (1969), de Shadi Abdei Salam, e Redes (1936), de Emilio Gomez Muriel e Fred Zinnemann.

O Cannes Classics também celebrará o aniversário de 100 anos de Joseph Losey. (Hollywood Reporter)