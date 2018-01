Scorsese quer Leonardo DiCaprio em seu próximo filme Depois de trabalharem juntos em Gangues de Nova York, O Aviador e mais recentemente em Os Infiltrados, vencedor do Oscar 2007, a revista americana Variety informa que Martin Scorsese quer voltar a dirigir Leonardo DiCaprio em um quarto filme, cujo nome em inglês será The Wolf of Wall Street (O Lobo de Wall Street, em tradução livre para o português). Scorsese, que será também o produtor do filme com a empresa Sikelia Productions, levará às telonas a autobiografia, em setembro, do ex-agente da bolsa de valores Jordan Belfort. Ele permaneceu preso por um ano e oito meses depois de ter se recusado a colaborar com uma investigação de fraudes e casos de corrupção em larga escala ligados a títulos de Wall Street. O filme se concentrará, principalmente, no relacionamento de Belfort e o agente do FBI que procurou convencê-lo a se tornar um informante. O roteiro será escrito por Terence Winter, um dos autores da série Os Sopranos. O nome de Scorsese está ligado também a outros filmes, entre os quais estão The Long Play, projeto do vocalista dos Rolling Stones Mick Jagger, Last Duel: A True Story of Crime, baseado no romance histórico com ambientação medieval de Eric Jager e The Invention of Hugo Cabret, baseado no livro infantil de Brian Selznick.