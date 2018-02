Scorsese homenageia a revista New York Review of Books em 'The 50 Year Argument'

No filme, que será exibido no Festival do Rio iniciado nesta semana, o vencedor do Oscar Martin Scorsese e o codiretor David Tedeschi mergulham nos bastidores da The New York Review of Books, que comemorou 50 anos de existência no ano passado e influenciou gerações de escritores e leitores.

"Lembro-me de descobrir a revista em uma banca em 1963, quando saiu pela primeira vez", disse Scorsese. "E ainda tem um impacto sobre mim."

"The 50 Year Argument" detalha as coincidências temporais que levaram à fundação da revista: uma greve geral nos jornais de Nova York, a insatisfação sobre como os livros costumavam ser resenhados e um conversa ao longo de um jantar.

O poeta Robert Lowell e sua esposa, a crítica literária e autora Elizabeth Hardwick, discutiram a ideia com o editor Jason Epstein e sua esposa, Barbara. Eles então convocaram o amigo Robert B. Silvers para ser editor da publicação ao lado de Barbara Epstein, falecida em 2006.

"Não buscávamos ser uma parte do establishment; queríamos analisar o establishment", diz Silvers, com 84 anos e ainda editor da revista, no filme.

Embora tenha começado com a intenção de fazer a crítica de livros e destacar escritores, durante suas cinco décadas a publicação se tornou uma instituição, cobrindo arte, política e grandes temas atuais, do Vietnã ao Iraque.

"Foi realmente um desafio", disse Scorsese, "como tornar a história excitante e interessante para uma geração jovem num momento em que a informação para eles é algo imediato e as opiniões estão em toda parte."

Scorsese encontrou o impacto visual e emocional de que precisava por meio das entrevistas que fez para o filme, incluindo Silvers em seu gabinete abarrotado de livros, o linguista Noam Chomsky e o dramaturgo irlandês Colm Toibin. Ele se valeu também de imagens de arquivo filmadas por escritores como Susan Sontag, James Baldwin e outros.

"Eu pensei em talvez estruturar como uma peça musical e a música seria as próprias palavras surgindo na tela", explicou Scorsese.

A revista Variety achou o filme "um incisivo retrato sobre uma instituição cultural de vanguarda", enquanto a Hollywood Reporter descreveu o longa como "um belo e estimulante documentário."