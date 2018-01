Scorsese está disposto a fazer novo filme com Robert De Niro

O diretor cinematográfico, de 67 anos, esteve no sábado no Festival de Cinema de Berlim para a estreia de sua última produção "Shutter Island", quarto filme em que conta com a colaboração de Leonardo DiCaprio.

"Bob De Niro e eu estamos conversando sobre algo que tem a ver com esse mundo", afirmou Scorsese a jornalistas após uma apresentação de Shutter Island à imprensa.

"Não há dúvida. Estamos trabalhando em algo como isso, mas temos a vantagem de sermos mais velhos olhando para trás, nenhuma dessas coisas de correr por correr", acrescentou.

Os rumores de que Scorsese pode retomar uma das parcerias de maior êxito do cinema têm se multiplicado durante anos, já que seus seguidores relembram com nostalgia clássicos como "Touro Indomável", "Taxi Driver" e "Cabo do Medo".

Os pesos pesados de Hollywood trabalharam juntos pela última vez em "Cassino", de 1995.