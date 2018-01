Scorsese é premiado pelo Sindicato de Diretores dos EUA O diretor Martin Scorsese recebeu neste sábado, em Los Angeles, o prêmio do Sindicato Americano de Diretores, conhecido como uma antecipação dos vencedores do Oscar. Esta é a primeira vitória de Scorsese após seis indicações em edições anteriores. O cineasta nova-iorquino foi premiado pelo filme Os Infiltrados, um drama sobre policiais e mafiosos que também foi indicado ao Oscar em cinco categorias, incluindo as de melhor filme e melhor direção. Integram o elenco do longa os atores Leonardo DiCaprio, Matt Damon e Jack Nicholson. Scorsese já foi indicado sete vezes ao Oscar, cinco delas como diretor e duas como roteirista, sem nunca ter levado uma estatueta para a casa. O prêmio do sindicato o aproximou mais da vitória no maior evento do cinema do ano. O diretor venceu neste sábado o mexicano Alejandro González Iñárritu, com Babel; Bill Condon, pelo musical Dreamgirls - Em Busca de Um Sonho; Jonathan Dayton e Valerie Faris, com a comédia Pequena Miss Sunshine, e Stephen Frears, por A Rainha. Nos 58 anos de história do prêmio do Sindicato de Diretores, apenas em seis ocasiões seu resultado foi diferente do divulgado pelo Oscar. Se Scorsese não levar o Oscar de melhor diretor este ano, entrará para a história de Hollywood como o cineasta que foi mais vezes indicado sem conseguir obter o prêmio. Assim como Scorsese, Iñárritu e Frears concorrem ao Oscar, que será realizado no dia 25, na categoria melhor diretor. Também brigam por essa estatueta Clint Eastwood, por Cartas de Iwo Jima, e Paul Greengrass, por Vôo 93.