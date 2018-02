Schwarzenegger volta a fazer filmes de Hollywood

O ex-herói de filmes de ação que virou político deve começar a rodar o western "The Last Stand" em setembro, disse na segunda-feira uma fonte da indústria do cinema, apesar de estar envolvido em um processo de divórcio possivelmente litigioso de sua mulher, Maria Shriver.

"É uma faroeste à moda antiga sobre um sujeito arrasado de 63 anos que tem uma decisão moral a tomar. Precisávamos de uma figura que fosse ícone para o filme", disse um executivo cinematográfico não identificado para o site Deadline Hollywood na segunda-feira.

O Deadline Hollywood foi o primeiro a divulgar o assunto, e a participação de Schwarzenegger no filme foi confirmada também pela revista Entertainment Weekly.

Representantes do ex-astro dos filmes "Exterminador do Futuro", que está com 63 anos, negaram-se a comentar os relatos, e um porta-voz do estúdio de cinema Lionsgate, responsável pelo faroeste, fez o mesmo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mas uma fonte de Hollywood, que pediu para não ser identificada, confirmou à Reuters que o filme vai seguir adiante conforme o planejado, com Schwarzenegger no papel principal.

Schwarzenegger disse em maio que estava suspendendo as discussões para um novo filme "Exterminador do Futuro" e outros projetos de Hollywood para poder se focar em questões pessoais, depois de admitir que teve um filho em segredo, 13 anos atrás, com a empregada de sua família.

Na semana passada a esposa do ex-governador da Califórnia deu entrada em um pedido de divórcio para pôr fim ao casamento de 25 anos, citando diferenças inconciliáveis. O casal tem quatro filhos.

Schwarzenegger foi criticado pela mídia norte-americana depois de revelar que teve um filho fora do casamento, cuja existência tinha mantido em segredo de sua família até agora.

Um executivo da Lionsgate disse ao Deadline Hollywood que Schwarzenegger "ainda é notícia importante".

"The Last Stand", a ser dirigido pelo sul-coreano Jee-woon Kim, deve chegar aos cinemas em algum momento de 2012.

Antes do escândalo da empregada vir à tona, em maio, Schwarzenegger também estava trabalhando em um filme intitulado "Cry Macho" e tinha anunciado planos para dublar um super-herói com vida dupla em uma série animada de TV em estilo de história em quadrinhos intitulada "The Governator".

A produção de "The Governator" foi suspensa, e "Cry Macho" foi suspenso por enquanto.

Schwarzenegger foi governador da Califórnia por sete anos até o fim de seu segundo mandato, em janeiro. Ele foi visto nas telas pela última vez em uma ponta no filme de ação de 2010 "Os Mercenários".

(Reportagem de Jill Serjeant)