Schwarzenegger pode aparecer em novo 'Exterminador'

O governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger, apesar de insistir que não tem tempo de participar do quarto filme de sua série clássica - Exterminador do Futuro: A Salvação, pode acabar entrando da produção de qualquer maneira, segundo a CNN. Isso porque o grande ator, e agora político, não teria que fazer o papel do ciborgue mais uma vez: a equipe usaria as imagens de seu filme de 1984.

Schwarzenegger disse, segundo a CNN, durante o Pergunte ao Governador, "ter deixado bem claro que não há tempo de fazer o filme" e os técnicos em efeitos especiais da Industrial Light and Magic estão trabalhando agora na tecnologia para usar sua imagem original no novo filme, estrelado por Christian Bale. Na nova cena, o personagem principal o encontraria como o "futuro exterminador".