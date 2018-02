Schwarzenegger pensa em retomar carreira cinematográfica

O governador da Califórnia (EUA), Arnold Schwarzenegger, afirmou hoje em Moscou que pensa em retomar seu antigo trabalho de ator após terminar em janeiro de 2011 seu mandato.

"Em janeiro acabo meu trabalho (como governador) e tenho diante de mim um sem-fim de possibilidades: posso voltar ao cinema e também escrever livros, discursos ou ajudar a Califórnia de alguma maneira", disse o polifacético político que encarnou o lendário Exterminador do Futuro.

Schwarzenegger já alimentou este ano seu desejo de voltar a fazer cinema após realizar uma participação em Os Mercenários, filme com a qual seu companheiro Sylvester Stallone voltou a se colocar em frente e atrás da câmara.

Schwarzenegger, um ator de origem austríaca fez uma pausa em sua carreira no cinema para se tornar em 2003 em governador da Califórnia.

Vale lembrar que Os Mercenários foi rodado em parte no Brasil e Stallone causou enorme polêmica no Twitter na estreia da produção em julho, ao criticar o País: "Você pode explodir o país inteiro e eles dizem, 'obrigado e aqui está um macaco para você levar com você para casa', disse o ator e diretor.